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Короли Европы: "Манчестер Сити" обыграл "Севилью" в Суперкубке УЕФА

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Манчестер Сити обладатель Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити обладатель Суперкубка УЕФА: Фото: instagram.com/@mancity

Победители Лиги Чемпионов и английской премьер-лиги "Манчестер Сити" по пенальти обыграл обладателей кубка Лиги Европы, испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА, передает NUR.KZ.

Главное клубное противостояние Европы прошло на греческом стадионе "Караискакис" (Афины). Счет в матче открыл марокканский нападающий "Севильи" Юсеф Эн-Несири на 25-й минуте. "Сити" смогли отыграться только во втором тайме. На 63-й минуте англичан в игру вернул 21-летний Коул Палмер. Основное время завершилось с равными цифрами на табло - 1:1.

Все решилось в серии послематчевых ударов, где хладнокровнее оказались англичане. Полузащитник испанской команды Неманья Гудель промахнулся и подарил победу соперникам.

"Манчестер Сити" впервые становится обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее, подопечным Пепа Гвардиолы покорилась английская премьер-лига, кубок Англии и Лига Чемпионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032801-koroli-evropy-manchester-siti-obygral-sevilyu-v-superkubke-uefa/

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