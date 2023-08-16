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30 лет независимости Казахстана

Казахстан планирует провести Чемпионат Европы по футболу

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Президент КФФ Адлет Барменкулов и президент ФИФА Джани Инфантино
Президент КФФ Адлет Барменкулов и президент ФИФА Джани Инфантино: Фото: kff.kz

Президент Казахстанской Федерации футбола заявил о том, что наша страна подала заявку на проведение юношеского чемпионата Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

"Мы активно стремимся укрепить наши позиции на мировой футбольной арене. Подана заявка на проведение юношеского чемпионата Европы до 19 лет в 2026-2027 годах. Мы предложили организовать турнир в двух городах - Алматы и Шымкенте. Ответ по этому вопросу ожидается уже в сентябре этого года" - заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью пресс-службе.

Напомним, ранее в Алматы прошел отборочный турнир европейского первенства 2022-2023 среди девушек, что показало готовность нашей страны принимать большие международные соревнования по футболу.

Полное интервью руководителя КФФ можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032737-kazahstan-planiruet-provesti-chempionat-evropy-po-futbolu/

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