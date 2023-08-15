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Женская сборная Испании по футболу впервые вышла в финал чемпионата мира

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Женская сборная Испании по футболу
Женская сборная Испании по футболу. Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

В Окленде (Новая Зеландия) состоялся полуфинальный матч женского чемпионата мира между сборными Испании и Швеции. Победу в нем одержали испанки, передает NUR.KZ.

Встреча за выход в финал завершилась победой Испании со счетом 2:1. Испанки открыли счет на 81 минуте. Отличилась Сальма Паральюэло.

Швеция смогла сравнять на 88 минуте - гол забила Ребека Бломквист. Точку в матче поставила Ольга Кармона, которая точно пробила на 90 минуте и вывела Испанию в финал ЧМ.

Отметим, что сборная Испании по футболу впервые вышла в финал женского чемпионата мира.

Во втором полуфинале сыграют команды Англии и Австралии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032563-zhenskaya-sbornaya-ispanii-po-futbolu-vpervye-vyshla-v-final-chempionata-mira/

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