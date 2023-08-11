СМИ: Криштиану Роналду перекрестился после гола за "Аль-Наср". Теперь ему грозит арест

Криштиану Роналду. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за арабский клуб "Аль-Наср", перекрестился на поле после забитого гола. За это ему может грозить арест, сообщает Italy 24 News.

9 августа в полуфинале Лиги чемпионов арабских стран встретились "Аль-Шорта" и "Аль-Наср", за который и выступает звезда мирового футбола Криштиану Роналду. Матч закончился победой последнего клуба - португальский спортсмен реализовал пенальти, забив единственный в этом матче гол.

Празднуя победу, Роналду перекрестился, после чего сделал свой фирменный знак.

Однако, как пишет издание, в Саудовской Аравии запрещено публичное выражение принадлежности к христианству.

"Роналду рискует получить как минимум одно предупреждение от топ-менеджмента клуба. Молитва или публичное демонстрирование предметов и символов, относящихся к христианской религии, здесь фактически считаются преступлением, за которое грозит арест", - говорится в материале издания.

Отмечается, что прецедент уже имеется. Так, ранее бывший игрок "Аль-Наср", колумбиец Хуан Пабло Пино был арестован в торговом центре за татуировку с изображением Иисуса, видневшуюся из-под его рубашки без рукавов.

"Но, возвращаясь к Криштиану, вероятно, шансы, что власти отнесутся к нему так же, почти равны нулю. Роналду — самый ценный и плодовитый актив саудовского футбола на сегодняшний день", - отмечают журналисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032189-smi-krishtianu-ronaldu-perekrestilsya-posle-gola-za-al-nasr-teper-emu-grozit-arest/