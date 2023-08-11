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"Актобе" сыграл вничью с "Сепси" в первом матче за выход в плей-офф Лиги конференций

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ФК "Актобе"
ФК "Актобе". Фото: ФК "Актобе"

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" сыграл первый матч против румынской команды "Сепси" в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций, передает NUR.KZ.

Команда из Казахстана провела данную встречу на выезде. Матч прошел в Сфынту-Георге. Противостояние команд завершилось со счетом 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме. Первыми вышли вперед футболисты "Актобе". На 65-й минуте отличился Элдер Сантана.

Хозяева спаслись буквально в концовке основного времени. Гол на свой счет записал Роланд Варга, забивший на 89-й минуте.

Добавим, что ответный матч пройдет 17 августа. Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации турнира, и сыграет против победителя пары "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032040-aktobe-sygral-vnichyu-s-sepsi-v-pervom-matche-za-vyhod-v-pley-off-ligi-konferentsiy/

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