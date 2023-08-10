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"Тобол" обыграл "Дерри Сити" в матче отбора Лиги Конференций

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ФК "Тобол"
ФК "Тобол". Фото: ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" на своем поле с минимальным счетом (1:0) обыграл ирландский "Дерри Сити" в рамках третьего отборочного раунда Лиги Конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Первый тайм, несмотря на обилие опасных моментов со стороны казахстанской команды, остался безголевым. Во втором отрезке костанайцы продолжали прессинговать, что и привело к успеху. На 65-й минуте ворота гостей поразил Роман Асранкулов. Цифры на табло до конца игры не изменились. Счет встречи 1:0 - волевая победа "Тобола".

Ответный матч пройдет 18 августа в Ирландии. Победитель противостояния "Тобол" - "Дерри Сити" в раунде плей-офф Лиги Конференций сыграет против лучшего из пары "Виктория Пльзень"(Чехия) - "Гэира Юнайтед"(Мальта) 24 и 31 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032029-tobol-obygral-derri-siti-v-matche-otbora-ligi-konferentsiy/

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