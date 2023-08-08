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"Астана" обыграла "Лудогорец" в первом матче отбора Лиги Европы

Опубликовано:

ФК "Астана"
ФК "Астана". Фото: ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" на домашнем стадионе одержал победу над болгарским "Лудогорцем" в рамках первого матча третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА, передает NUR.KZ.

Первыми счет в матче открыли гости. На 34-й минуте отличился Ноа Сонко-Сундберг. Астанчане отыгрались буквально через несколько минут. Жарко Томашевич сравнял на 40-й минуте.

Точку же в матче поставил Александр Марочкин. Футболист забил на 53-й минуте, установив окончательный счет. "Астана" одержала важную домашнюю победу со счетом 2:1.

Теперь все решится в Болгарии. Если "Астана" одержит победу по сумме двух матчей, то в плей-офф она сыграет против "Аякса" (Нидерланды).

Добавим, что ответная игра пройдет 18 августа в Разграде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2031731-astana-obygrala-ludogorets-v-pervom-matche-otbora-ligi-evropy/

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