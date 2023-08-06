"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии по футболу

ФК "Арсенал". Фото: twitter.com/Arsenal/

Лондонский "Арсенал" стал победителем Суперкубка Англии-2023 по футболу, победив в серии пенальти действующего чемпиона страны "Манчестер Сити", передает NUR.KZ.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Оба гола были забиты во второй половине встречи.

Сперва на 77-й минуте счет красивым ударом в девятку открыл Коул Палмер, а на последней добавленной минуте Леандро Троссард спас свою команду от поражения.

В серии пенальти удачливее оказались подопечные Микеля Артеты - 4:1. В составе "Сити" удары с точки не реализовали капитан Кевин Де Брюйне и Родри.

Тем самым лондонский "Арсенал" в 17-й раз в истории стал обладателем Суперкубка Англии по футболу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2031441-arsenal-vyigral-superkubok-anglii-po-futbolu/