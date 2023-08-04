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Тренер "Ордабасы" о вылете из Лиги конференций: Мы проиграли команде с отличными игроками

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Александр Седнев
Александр Седнев. Фото: ФК "Ордабасы"

Шымкентский клуб "Ордабасы" потерпел поражение в матче против польской "Легии" и вылетел из Лиги конференций. Главный тренер команды Александр Седнев прокомментировал проигрыш, сообщает legia.com.

Матч квалификации Лиги конференций состоялся в Варшаве (Польша). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Легии". В итоге по сумме двух матчей дальше прошел польский клуб с общим счетом 5:4.

"Мы стали свидетелями интересной игры. "Легия" показала хороший футбол. У обеих команд была разная философия. Атмосфера на трибунах была очень хорошей.

Хочу поздравить "Легию" с победой и пожелать успехов в Европе. Сегодня мы проиграли опытной команде с отличными игроками",- сказал Седнев.

Добавим, что в следующий круг квалификации Лиги конференций прошли "Тобол" и "Актобе".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2031225-trener-ordabasy-o-vylete-iz-ligi-konferentsiy-my-proigrali-komande-s-otlichnymi-igrokami/

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