Экс-тренер "Кайрата": После сытой жизни нелегко убедить футболиста поменять Казахстан на Кипр

Алексей Шпилевский. Фото: twitter.com/fc_kairat

Бывший главный тренер алматинского "Кайрата", ныне наставник кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский рассказал, почему в его команде нет игроков из СНГ, пишет Матч ТВ.

По словам специалиста из Беларуси, хороших футболистов из стран СНГ тяжело переубедить променять Казахстан или Россию на Кипр.

"Есть группа игроков, известных мне с тех пор, когда работал в "Кайрате". Но они уже не очень молодые, во‑первых. Во‑вторых, зарплаты, которые они сейчас имеют, мы в "Арисе" не сможем им предложить.

Естественно, держу в голове восточное направление, общаюсь с футбольными людьми. И понимаю: после относительно сытой жизни будет нелегко переубедить стоящего футболиста променять Казахстан или Россию на Кипр. Мало кто увидит возможность использовать такой переход как трамплин в будущее", - заявил Шпилевский.

Напомним, что Алексей Шпилевский ныне тренирует кипрский "Арис". С 2018 по 2021 год специалист из Беларуси руководил "Кайратом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2031180-eks-trener-kayrata-posle-sytoy-zhizni-nelegko-ubedit-futbolista-pomenyat-kazahstan-na-kipr/