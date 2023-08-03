Главный тренер "Ордабасы": В матче против "Легии" все будет зависеть от нас

Александр Седнев. Фото: ФК "Ордабасы"

Главный тренер футбольного клуба "Ордабасы" Александр Седнев поделился ожиданиями от ответного матча отбора Лиги конференция против польской "Легии", сообщает пресс-служба команды.

Специалист отметил, что матч будет важным и сложным.

"Можно сказать, что первый матч был для нас сложным. Однако сегодня нас ждет еще более важная встреча. "Легия" будет играть на своем стадионе, чувствовать поддержку болельщиков.

Первая игра показала нам, какая именно "Легия". Мы имеем более детальное представление о противнике.

С большим уважением относимся к "Легии". Однако считаю, что в первой игре мы смогли показать свою силу, свою страсть к победе. То же самое будет и в ответном матче. Все зависит от нас. Мы верим в свои силы. Все в наших руках",- сказал тренер.

Напомним, первый матч двух команд завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в ночь на 4 августа. Начала в 1:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2031175-glavnyy-trener-ordabasy-v-matche-protiv-legii-vse-budet-zaviset-ot-nas/