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"Арсенал" победил "Барселону" в матче с восемью голами

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Матч "Арсенал" - "Барселона"
Матч "Арсенал" - "Барселона". Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

В Лос-Анджелесе (США) состоялся футбольный товарищеский матч между "Арсеналом" (Англия) и "Барселоной" (Испания). Победу одержали "канониры", передает NUR.KZ.

На двоих команды забили восемь мячей. На седьмой минуте Роберт Левандовски вывел "Барсу" вперед.

На 13-й минуте Букайо Сака сравнял. На 34-й минуте встречи Рафинья сделал счет 2:1 в пользу испанцев. Однако через девять минут Кай Хаверц восстановил равенство.

Во втором тайме дублем за "Арсенал" отметился Леандро Троссард (55 и 78 минуты). Ферран Торрес один мяч отыграл (88-я минута). Точку же в матче поставил Фабиу Виейру (89-я минута), забивший пятый гол "канониров".

Итоговый счет составил 5:3 в пользу "Арсенала".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2030266-arsenal-pobedil-barselonu-v-matche-s-vosemyu-golami/

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