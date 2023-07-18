ФК "Атырау" объявил о подписании контракта с казахстанским полузащитником

Геворг Наджарян. Фото: instagram.com/fc_atyrau/

Футбольный клуб "Атырау" официально объявил о подписании контракта с казахстанским полузащитником Геворгом Наджаряном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Геворг Наджарян подписал контракт с ФК "Атырау".

Геворг сыграл более 100 матчей в Казахстанской Премьер-лиге, также в 2019 году дебютировал в составе национальной сборной Казахстана.

Желаем Геворгу больших побед в составе нашего клуба",- говорится в сообщении.

В КПЛ Геворг Наджарян выступал за карагандинский "Шахтер" и столичную "Астану". Также у него имеется опыт выступлений в Армении. Там казахстанский полузащитник играл в составе клубов "Пюник" и "Ван".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2029138-fk-atyrau-obyavil-o-podpisanii-kontrakta-s-kazahstanskim-poluzaschitnikom/