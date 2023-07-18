Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

ФК "Атырау" объявил о подписании контракта с казахстанским полузащитником

Опубликовано:

Геворг Наджарян
Геворг Наджарян. Фото: instagram.com/fc_atyrau/

Футбольный клуб "Атырау" официально объявил о подписании контракта с казахстанским полузащитником Геворгом Наджаряном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Геворг Наджарян подписал контракт с ФК "Атырау".

Геворг сыграл более 100 матчей в Казахстанской Премьер-лиге, также в 2019 году дебютировал в составе национальной сборной Казахстана.

Желаем Геворгу больших побед в составе нашего клуба",- говорится в сообщении.

В КПЛ Геворг Наджарян выступал за карагандинский "Шахтер" и столичную "Астану". Также у него имеется опыт выступлений в Армении. Там казахстанский полузащитник играл в составе клубов "Пюник" и "Ван".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2029138-fk-atyrau-obyavil-o-podpisanii-kontrakta-s-kazahstanskim-poluzaschitnikom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.