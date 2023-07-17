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Гавный тренер казахстанского футбольного клуба объявил об отставке

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Игор Ангеловски
Игор Ангеловски. Фото: instagram.com/caspiy_fc/

Главный тренер футбольного клуба "Каспий" Игор Ангеловски объявил об отставке. Случилось это после матча с "Жетысу", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Во-первых, я хочу поблагодарить всех футболистов, которые играли в матче, у меня нет никаких вопросов к ним. Также хочу поблагодарить игроков, которые были на скамейке запасных: половина из них - это дети из нашей академии. Нам не хватает футболистов, чтобы достичь позитивного результата.

Когда я приехал сюда, два месяца назад, мне сказали, что клуб на последнем месте с нулем очков и мне надо сделать селекцию и отпустить большинство игроков. Также мы еще должны были найти новых футболистов. Мы отпустили 12 человек, среди них были трое, которых мы пытались сохранить в клубе. Это Диакате, Бриджидо, Джигаури, но с ними не смогли договориться.

У нас было две недели до матча с "Жетысу" и мы готовились, работали, на тренировке были всего лишь десять игроков основы, а остальные - это дети нашей футбольной академии.

Я свое тренерское имя очень тяжело заработал и не хочу его потерять. Я уже сообщил игрокам и руководству, что подаю в отставку. Надеюсь, что следующему тренеру обеспечат более лучшие условия для работы и предоставят футболистов.

Надеюсь, что "Каспий" останется в главной лиге. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас. Я очень благодарен людям, которые работают в клубе, всем желаю удачи",- озвучил специалист.

Добавим, что "Каспий" в матче против "Жетысу" потерпел поражение со счетом 1:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2028996-gavnyy-trener-kazahstanskogo-futbolnogo-kluba-obyavil-ob-otstavke/

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