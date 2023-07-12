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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб

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Андрей Канчельскис в молодости
Канчельскис в период игры за "Манчестер Юнайтед". Фото: Mike Cooper / Allsport / Getty Images

Бывший игрок английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назначен директором костанайского футбольного клуба "Тобол". Об этом сообщается на сайте ФК.

В материале отмечается, что советский и российский футболист Андрей Канчельскис – культовая фигура в истории футбольных клубов мирового масштаба, таких как "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

Помимо английских клубов, в разные годы Канчельскис был игроком основного состава в "Динамо Киев", "Фиорентина", "Рейнджерс" и "Манчестер Сити".

За свою спортивную карьеру футболист стал чемпионом Европы среди молодежных сборных, обладателем суперкубка УЕФА, кубка и суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также является чемпионом Англии, Шотландии.

Всего за "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. В "Эвертоне" за один сезон стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми голами.

"Он показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист, знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК "Тобол" на новый уровень", – отметил аким региона Кумар Аксакалов.

Андрей Канчельскис и Кумар Аксакалов
Андрей Канчельскис и Кумар Аксакалов. Фото: fctobol.kz

На сайте ФК "Тобол" указано, что футбольный клуб был образован в 1967 году. Базируется в Костанае.

"Тобол" является двукратным чемпионом премьер-лиги Казахстана, обладателем кубка Интертото 2007 года и кубка Казахстана 2007 года, обладателем суперкубка Казахстана 2021 и 2022 годов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2028292-eks-igrok-manchester-yunayted-vozglavil-kazahstanskiy-futbolnyy-klub/

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