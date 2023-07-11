Магомед Адиев: У Зайнутдинова есть потенциал для выхода на более высокий уровень

Магомед Адиев. Фото: Epsilon/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев оценил потенциал казахстанских футболистов Бахтиера Зайнутдинова и Нуралы Алипа, сообщает sportmk.ru.

В частности, Адиев ответил на вопрос о том, могут ли данные игроки заиграть за границей.

"Баха очень неплохо проявляет себя в ЦСКА. Этот трансфер явно пошел команде на усиление. Зайнутдинов закрывает разные позиции в ЦСКА, продолжает прогрессировать, вызывается в национальную сборную. Конечно, хотелось бы, чтобы у него было меньше болячек, чтобы он мог выйти на более высокий уровень. Его возраст и потенциал позволяют ему это сделать.

А вот Нуралы Алип получает мало игрового времени в "Зените". Но не будем забывать, что это очень большой клуб с хорошей глубиной состава, в нем играют много качественных иностранцев. В том числе и на его позиции. Правда, концовку прошедшего сезона - четыре игры подряд - он отыграл без каких-либо помарок. Считаю, что у Нуралы есть потенциал для дальнейшего роста. Он тренируется с "Зенитом", учитывая неконкурентоспособность даже в тренировочном процессе. Видно, что Алип сильно прибавил, по вызову в сборную Казахстана это наглядно видно",- озвучил специалист.

Напомним, Магомед Адиев возглавил сборную в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2028251-magomed-adiev-u-zaynutdinova-est-potentsial-dlya-vyhoda-na-bolee-vysokiy-uroven/