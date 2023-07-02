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Чемпион мира по футболу Сеск Фабрегас завершил карьеру

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Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Экс-полузащитник сборной Испании по футболу, а также таких клубов, как "Челси", "Арсенал" и "Барселона", Сеск Фабрегас объявил о завершении футбольной карьеры, передает NUR.KZ.

"С большой грустью сообщаю, что для меня пришло время повесить бутсы на гвоздь. Я буду дорожить каждым днем с моих первых дней в "Барсе", "Арсенале", снова в "Барсе", "Челси", "Монако" и "Комо". Это было путешествие, которое я никогда не забуду.

Благодарю всех, кто помогал мне: товарищей по команде, тренеров, президентов, владельцев, болельщиков и моего агента. Спасибо всей моей семье: от родителей и сестры до жены и детей. Я ценю ваши советы и наставничество. Также отдельная благодарность противникам, которые постоянно делали меня сильнее.

Это того стоило, ведь у меня остались прекрасные воспоминания и друзья, которых я приобрел на этом пути.

Я также выучил три языка, стал более сострадательным и мудрым во время моих путешествий.

Я пережила такое, о чем даже не думал.

Итак, после 20 невероятных лет, полных жертв, преданности и радости, пришло время сказать спасибо и попрощаться с прекрасной игрой.

Я люблю каждую минуту",- написал Фабрегас в своем Instagram.

Добавим, что испанец дважды становился чемпионом Европы, а также выигрывал чемпионат мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2027209-chempion-mira-po-futbolu-sesk-fabregas-zavershil-kareru/

Автор: Роман Кушпелев
Чемпион мира по футболу Сеск Фабрегас завершил карьеру

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