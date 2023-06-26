Капитан "Манчестер Сити" официально перешел в "Барселону"

Илкай Гюндоган. Фото: fcbarcelona.com

Полузащитник сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган подписал с каталонской "Барселоной" контракт до 2025 года. В нем будет прописан пункт об отступных в размере 400 млн евро, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Напомним, что у Илкая закончился контракт с "Манчестер Сити". Теперь на правах свободного агента Гюндоган подписал соглашение с "Барселоной".

"Для меня было большой привилегией и удовольствием быть частью "Манчестер Сити" в течение последних семи лет. Манчестер стал для меня домом, и я чувствовал себя частью особенной семьи "Сити". Мне повезло пережить так много незабываемых моментов. Капитанство в этом особенном сезоне было величайшим опытом в моей карьере. Клуб помог мне осуществить все мои мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность. "Сити" всегда будет в моем сердце", - заявил Гюндоган.

32-летний полузащитник выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, выиграв с командой 14 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии и одну - в Лиге чемпионов.

До британского клуба Гюндоган играл в Бундеслиге за "Нюрнберг" и дортмундскую "Боруссию".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2026429-kapitan-manchester-siti-ofitsialno-pereshel-v-barselonu/