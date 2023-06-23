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Турецкий клуб заинтересовался защитником сборной Казахстана по футболу

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Футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: vk.com/zenit

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" намерен выкупить у петербуржского "Зенита" 23-летнего защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, пишет портал Fotospor.com.

По информации источника, 23-летним казахстанским футболистом заинтересовался сам президент турецкого клуба Эртугрул Доган.

Ожидается, что в скором времени "Трабзонспор" начнет переговоры с "Зенитом" по поводу трансферу Алипа.

Также сообщается, что за Нуралы следит еще один клуб из Турции - "Фенербахче".

Интересно, что в чемпионате Турции казахстанский футболист не будет считаться легионером.

В минувшем сезоне Нуралы Алип в составе "Зенита" стал чемпионом России. Всего за питерский клуб казахстанский защитник провел восемь матчей в национальном первенстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2026138-turetskiy-klub-zainteresovalsya-zaschitnikom-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/

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