Определился соперник "Астаны" в Лиге чемпионов

Сегодня, 20 июня, состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2023/24. Своего соперника узнал столичный футбольный клуб "Астана", передает NUR.KZ.
Казахстанской команде предстоит сыграть против "Динамо" (Тбилиси). Данный клуб является чемпионом Грузии.
"Астана" в свою очередь выступит в отборе в ранге победителя чемпионата Казахстана.
Стартовый матч наша команда проведет на домашнем стадионе.
Отметим, что первые игры отборочного раунда ЛЧ намечены на 11-12 июля. Ответные должны пройти с 18 по 19 июля.
ФК "Динамо" 19 раз выигрывал чемпионат Грузии. Данный клуб является самым титулованным в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2025640-opredelilsya-sopernik-astany-v-lige-chempionov/