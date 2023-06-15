Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Месси помог Аргентине обыграть Австралию

Опубликовано:

Месси
Лионель Месси. Фото: Twitter/Fifa World Cup

В китайском Пекине на стадионе "Гунти" (Трудящихся) состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Австралии. Победу праздновали футболисты из Южной Америки, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Форвард Аргентины Лионель Месси вывел свою команду вперед уже на второй минуте (1 минута и 19 секунд после стартового свистка). Для него этот гол стал самым быстрым в карьере.

Удвоил преимущество Херман Песселья. Он поразил ворота австралийцев на 68 минуте. В итоге матч завершился победой Аргентины.

Добавим, что Месси по прилете в Пекин испытал сложности с прохождением паспортного контроля. Он прибыл в Китай с испанским паспортом без визы. Ему пришлось подождать несколько часов прежде, чем миграционная служба сделала ему ускоренную визу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2024977-messi-pomog-argentine-obygrat-avstraliyu/

Автор: Роман Кушпелев
Месси помог Аргентине обыграть Австралию

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.