Месси помог Аргентине обыграть Австралию

Лионель Месси. Фото: Twitter/Fifa World Cup

В китайском Пекине на стадионе "Гунти" (Трудящихся) состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Австралии. Победу праздновали футболисты из Южной Америки, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Форвард Аргентины Лионель Месси вывел свою команду вперед уже на второй минуте (1 минута и 19 секунд после стартового свистка). Для него этот гол стал самым быстрым в карьере.

Удвоил преимущество Херман Песселья. Он поразил ворота австралийцев на 68 минуте. В итоге матч завершился победой Аргентины.

Добавим, что Месси по прилете в Пекин испытал сложности с прохождением паспортного контроля. Он прибыл в Китай с испанским паспортом без визы. Ему пришлось подождать несколько часов прежде, чем миграционная служба сделала ему ускоренную визу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2024977-messi-pomog-argentine-obygrat-avstraliyu/