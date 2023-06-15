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ФК "Кызыл-Жар" покинул бразильский форвард

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Жозе Витор Пернамбуко
Жозе Витор Пернамбуко. Фото: ФК "Кызылжар"

Казахстанский футбольный клуб "Кызыл-Жар" из Петропавловска объявил об уходе бразильского форварда Жозе Витора Пернамбуко. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Спасибо, Жозе Витор!

Наш клуб по истечению арендного соглашения покинул Жозе Витор Пернамбуко.

Футбольный клуб Qyzyljar благодарит Вито за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры",- говорится в сообщении.

В казахстанскую команду Жозе перешел свободным агентом. За "Кызыл-Жар" он провел семь матчей в чемпионате Казахстана по футболу. Он смог забить четыре гола. Также в его активе одна результативная передача.

В данный момент "Кызыл-Жар" занимает четвертое место в турнирной таблице КПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2024828-fk-kyzyl-zhar-pokinul-brazilskiy-forvard/

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