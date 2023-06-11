"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

ФК "Манчестер Сити". Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

В турецком городе Стамбул состоялся финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Победу в решающей игре одержал английский футбольный клуб "Манчестер Сити", передает NUR.KZ.

"Горожанам" в финале противостоял итальянский клуб "Интер". Команды долго не могли отметиться забитым голом. И лишь на 68 минуте Родри точным ударом смог вывести "Манчестер Сити" вперед.

В итоге его гол оказался победным - "Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

При этом стоит отметить, что в нынешнем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы также выиграли чемпионат Англии и Кубок Англии.

Таким образом, команда оформила требл.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2024233-manchester-siti-vpervye-v-istorii-vyigral-ligu-chempionov/