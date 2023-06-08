Кубок Казахстана по футболу: кто сыграет в полуфинале

ФК "Астана". Фото: ФК "Астана"

Определились все участники полуфинального раунда Кубка Казахстана по футболу. В борьбе за трофей остались "Астана", "Ордабасы", "Атырау", "Тобол", передает NUR.KZ.

Ниже представлены полуфинальные пары.

Столичный футбольный клуб "Астана" сыграет против "Ордабасы" из Шымкента. В параллельном полуфинале за выход в решающий матч будут биться команды "Атырау" и "Тобол" (Костанай).

Первые матчи намечены на конец июня. Они пройдут 28 числа. Ответные игры состоятся 8 июля.

Отметим, что "Атырау" в 1/4 финала оказался сильнее алматинского "Кайрата" (общий счет 3:2).

Действующим победителем Кубка Казахстана по футболу является "Ордабасы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023973-kubok-kazahstana-po-futbolu-kto-sygraet-v-polufinale/