Футболист Александр Зуев получил казахстанское гражданство

Александр Зуев. Фото: ФК "Рубин"

Бывший российский полузащитник Александр Зуев получил казахстанское гражданство. Также футболист вызван в национальную сборную, сообщает пресс-служба Федерации.

На предстоящем УТС национальной команды Александр Зуев заменит Аслана Дарабаева, который не успел восстановиться от травмы.

Александр Зуев родился 26 июня 1996 года в Костанае и является воспитанником футбольной школы "Тобола". За свою карьеру выступал в таких клубах, как "Спартак" (Москва), "Ростов", "Рубин" и "Химки". Завершившийся сезон чемпионата России полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".

Зуев регулярно вызывался в юношеские, а также молодежную сборные России. В 2017 году становился чемпионом России в составе московского "Спартака".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023950-futbolist-aleksandr-zuev-poluchil-kazahstanskoe-grazhdanstvo/