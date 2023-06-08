"Вест Хэм" победил в финале Лиги конференций

Состоялся очередной финал еврокубков. В решающем матче Лиги конференций победу над итальянской "Фиорентиной" одержал английский футбольный клуб "Вест Хэм", передает NUR.KZ.
Матч состоялся в Праге (Чехия).
Саид Бенрама точным ударом с одиннадцатиметровой точки вывел "Вест Хэм" вперед. Случилось это на 62 минуте.
Однако на 67 минуте Джакомо Бонавентура смог сравнять счет. Точку же в финальном поединке поставил игрок "Вест Хэма" Джаррод Боуэн. Он отличился на 90 минуте - 2:1.
Таким образом, "Вест Хэм" одержал победу в Лиге конференций. Он стал первым английским клубом, выигравшим данный европейский трофей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023845-vest-hem-pobedil-v-finale-ligi-konferentsiy/