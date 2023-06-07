Представлен список самых дорогих футболистов Казахстана

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: kff.kz

Немецкий футбольный портал Tranfermarkt представил обновленный список самых дорогих футболистов из Казахстана. Ценник четырех игроков достиг отметки миллион евро и выше, передает NUR.KZ.

Возглавляет список полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за московский футбольный клуб ЦСКА. Его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.

На второй строчке расположился Нуралы Алип ("Зенит") с ценником в 1,2 миллиона евро. Замыкают тройку самых дорогих футболистов Александр Меркель (без клуба) и Марат Быстров "Ахмат" - 1 миллион.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) - 5 миллионов евро;

2. Нуралы Алип ("Зенит") - 1,2 миллиона евро;

3. Александр Меркель (без клуба) - 1 миллион евро;

4. Марат Быстров ("Ахмат") - 1 миллион евро;

5. Абат Аймбетов ("Астана") - 900 тысяч евро;

6. Асхат Тагыберген ("Ордабасы") - 850 тысяч евро;

7. Георгий Жуков ("Цанчжоу Майти Лайонс") - 750 тысяч евро;

8. Темирлан Ерланов ("Ордабасы") - 700 тысяч евро;

9. Артур Шушеначев ("Кайрат") - 700 тысяч евро;

10. Максим Самородов ("Актобе") - 700 тысяч евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023746-predstavlen-spisok-samyh-dorogih-futbolistov-kazahstana/