"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии по футболу

Илкай Гюндоган. Фото: The FA/The FA via Getty Images

Футбольный клуб "Манчестер Сити" стал победителем текущего розыгрыша Кубка Англии, победив в решающем поединке "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, передает NUR.KZ.

В составе победителей дубль оформил капитан "горожан" Илкай Гюндоган. Оба гола полузащитник забил с передач Кевина Де Брюйне. У гостей с пенальти отличился португалец Бруну Фернандеш.

Тем самым "Манчестер Сити" седьмой раз в истории стал обладателем Кубка Англии (1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019).

Отметим, что ранее подопечные Пепа Гвардиолы выиграли чемпионат Англии, тогда как "Манчестер Юнайтед" взял Кубок английской лиги.

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет против "Интера" в финале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдет в ночь с 10 на 11 июня в 01:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023267-manchester-siti-vyigral-kubok-anglii-po-futbolu/