Назван итоговый состав сборной Казахстана по футболу на предстоящие матчи отбора на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев огласил окончательный список футболистов, вызванных на июньские игры квалификации чемпионата Европы-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии, сообщает kff.kz.

В список вошли 27 игроков.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Александр Марочкин («Тобол»), Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Абзал Бейсебеков (все – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Химки», Россия), Еркин Тапалов («Кызылжар»);

Полузащитники: Рамазан Оразов («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – «Актобе»), Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат (все – «Астана»);

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба – «Астана»), Артур Шушеначев, Вячеслав Швырев (оба – «Кайрат»);

Учебно-тренировочный сбор стартует 8 июня в Алматы.

Напомним, в июне сборная Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года проведет два матча на выезде. 16 июня подопечные Магомеда Адиева сыграют против Сан-Марино. Игра состоится в городе Парма (Италия).

Через три дня наша команда отправится в Белфаст на матч против Северной Ирландии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2022958-nazvan-itogovyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-predstoyaschie-matchi-otbora-na-evro-2024/