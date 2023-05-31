Магомед Адиев: Зуев в скором времени должен получить паспорт Казахстана

Магомед Адиев. Фото: azerisport.com

Российский полузащитник футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Зуев в скором времени должен получить казахстанский паспорт, пишет портал Metaratings.ru.

Об этом рассказал главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев.

"Если Зуев получит паспорт, мы будем рассматривать его в сборную Казахстана. Я знаю, что он должен в скором времени получить паспорт. Переговоры на продвинутой стадии? Я ничего не могу сказать.

У меня такой посыл, что разговариваю только с казахстанскими футболистами, которые интересны сборной. Он должен получить паспорт, а после еще и подтверждение от УЕФА, и тогда мы сможем его рассматривать. Тогда он может сыграть за сборную и мы сможем разговаривать", – заявил Адиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2022870-magomed-adiev-zuev-v-skorom-vremeni-dolzhen-poluchit-pasport-kazahstana/