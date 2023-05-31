"Рахмет. Алга, "Кайрат": Кака попрощался с казахстанским футзальным клубом

Рикардо Кака. Фото: instagram.com/kazfutsal

Пауло Рикардо Кака попрощался с алматинским футзальным клубом "Кайрат". Бразильский специалист больше не будет работать главным тренером команды, передает NUR.KZ.

"Сегодня, 31 мая, заканчиваются мои контрактные соглашения с "Кайратом", а не душевные отношения. Этот великий клуб навсегда останется в моем сердце. Могу сказать, что был калейдоскоп эмоций за эти пять сезонов и, прежде всего, большого опыта. Циклы на самом деле не заканчиваются, происходит новое начало пути (я так думаю).

Понимаю, что мой уход из клуба - это возможность для "Кайрата" начать новый путь. Пусть это будет много ежедневных достижений в росте, развитии клуба и важных титулов, таких как Лига чемпионов, которые являются главной целью клуба. К сожалению, за время работы в клубе мне не удалось привезти этот кубок в большую коллекцию клубных трофеев.

Прежде всего, хочу пожелать удачи моему коллеге и новому тренеру. Я буду болеть за него, и за то, чтобы он мог принести этот кубок. С другой стороны, я очень рад видеть, что за пять лет было много побед, которые мало кто увидел. Выросли игроки, родились дети, сформировались молодежные команды и пришли результаты. В любом случае, я думаю, что это был лояльный и здоровый обмен между работником и работодателем, и я с большой гордостью могу сказать, что всегда были уважительные отношения, любви и привязанности как члены семьи.

Спасибо всему руководству клуба, все сотрудникам, тренерскому штабу и особенно игрокам, всем, кто был здесь все эти пять лет. Вы внесли главный вклад в мой ежедневный рост и успех.

Рахмет. Алга, "Кайрат",- написал Кака в Instagram.

Добавим, что тренер возглавлял клуб в течение пяти лет. При этом он продолжит работу в сборной Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2022775-rahmet-alga-kayrat-kaka-poproschalsya-s-kazahstanskim-futzalnym-klubom/