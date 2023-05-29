Назван расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матчи отбора на ЧЕ-2024

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев назвал игроков, которые вызваны на июньские матчи квалификации чемпионата Европы-2024, сообщает пресс-служба Федерации.

В список вошли 34 игрока.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Мухаммеджан Сейсен, Бекхан Шайзада (оба – "Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – "Ордабасы"), Александр Марочкин, Багдат Каиров (оба – "Тобол"), Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Абзал Бейсебеков (все – "Астана"), Талгат Кусяпов ("Каспий"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Химки»" Россия);

Полузащитники: Рамазан Оразов ("Тобол"), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – "Актобе"), Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат (все – "Астана"), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Мирас Турлыбек ("Аксу"), Еркин Тапалов ("Кызыл-Жар");

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба – "Астана"), Абылайхан Жумабек ("Актобе"), Айбар Жаксылыков ("Ордабасы"), Артур Шушеначев, Вячеслав Швырев (оба – "Кайрат2), Ислам Чесноков ("Тобол").

Учебно-тренировочный сбор стартует 8 июня в Алматы. Окончательный состав будет определен позднее.

В июне сборная Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024 проведет два матча на выезде. 16 июня подопечные Магомеда Адиева сыграют против Сан-Марино. Игра состоится в городе Парма (Италия).

Через три дня наша команда отправится в Белфаст на матч против Северной Ирландии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2022509-nazvan-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-matchi-otbora-na-che-2024/