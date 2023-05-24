Новую форму сборной Казахстана по футболу представили в Астане (фото)

Презентация новой формы. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Новая форма казахстанской сборной по футболу была презентована в Астане. Соответствующую презентацию провела Казахстанская федерация футбола (КФФ), передает корреспондент NUR.KZ.

Презентацию новой формы Казахстанская федерация футбола провела в виде модного показа.

Новая форма украшена казахским национальным орнаментом и представлена в природных оттенках, символизирующих казахстанскую культуру и идентичность.

Показ формы сборной РК по футболу. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Сообщается, что экипировали национальную сборной по футболу Errea Sport – новый технический партнер появился благодаря программе УЕФА Kit Assistance Scheme, которая предоставляет возможность национальным ассоциациям играть и тренироваться в качественной экипировке.

Ранее национальную сборную Казахстана в разные годы экипировали Lotto, Nike, Puma, Diadora, Umbro, а в течение последних 10-ти лет – Adidas.

Показ формы сборной. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Показ формы сборной. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Показ формы сборной. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Показ формы сборной. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Показ формы сборной. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Показ формы сборной. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Показ формы сборной РК по футболу. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Показ формы сборной. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Форма сборной Казахстана по футболу. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Форма сборной Казахстана по футболу. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Форма сборной Казахстана по футболу. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Форма сборной Казахстана по футболу. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Форма сборной Казахстана по футболу. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Форма сборной Казахстана по футболу. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2021930-novuyu-formu-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-predstavili-v-astane-foto/