"Севилья" и "Рома" сыграют в финале Лиги Европы

ФК "Севилья". Фото: MB Media/Getty Images

В ответных матчах 1/2 финала определились финалисты Лиги Европы УЕФА. В главной игре турнира сыграют испанская "Севилья" и итальянский футбольный клуб "Рома", передает NUR.KZ.

"Севилья" в полуфинале оказалась сильнее "Ювентуса" из Италии.

Душан Влахович вывел итальянцев вперед на 65 минуте. Сусо сравнял на 71 минуте. Матч перешел в дополнительное время, так как первый полуфинал завершился вничью (1:1).

Победную точку поставил Эрик Ламела, забивший на 95 минуте. Таким образом, "Севилья" стала финалистом ЛЕ.

В параллельном матче "Рома" и "Байер" сыграли вничью со счетом 0:0. В главный матч турнира пробился итальянский клуб за счет победы в первом полуфинале (1:0).

Финал состоится в ночь на 1 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2021205-sevilya-i-roma-sygrayut-v-finale-ligi-evropy/