"Ювентус" спасся от поражения в первом полуфинале Лиги Европы

ФК "Ювентус". Фото: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА. Итальянская "Рома" с минимальным счетом обыграла "Байер", а "Севилья" и "Ювентус" сыграли вничью, передает NUR.KZ.

"Рома" на своем поле принимала гостей из Германии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 62 минуте забил Эдоардо Бове.

Испанская "Севилья" первый полуфинал провела в гостях у итальянского "Ювентуса". Долгое время испанцы владели преимуществом. Гол на 26 минуте забил Юссеф Эн-Несири. Практически перед финальным свистком хозяева сумели сравнять. На 90+7 минуте отличился Федерико Гатти.

Добавим, что ответные матчи пройдут в ночь на 19 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2020184-yuventus-spassya-ot-porazheniya-v-pervom-polufinale-ligi-evropy/