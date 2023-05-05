"Наполи" досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Виктор Осимхен. Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Футбольный клуб из Неаполя "Наполи" впервые за 33 года выиграл чемпионат Италии. В 33-м туре подопечные Лучано Спаллетти сыграли вничью с "Удинезе", передает NUR.KZ.

Матч, который прошел в Удине, завершился со счетом 1:1. У хозяев отличился Санди Ловрен, у гостей голевым действием отметился Виктор Осимхен.

Тем самым "Наполи" за пять туров до конца чемпионата набрал 80 очков и стал недосягаем для идущего на втором месте "Лацио" (64 очка).

Отметим, что клуб из Неаполя впервые за 33 года выиграл Серию А. До этого "Наполи" дважды побеждал в чемпионате Италии с Диего Марадоной в составе - 1986/87, 1989/90.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2019530-napoli-dosrochno-stal-chempionom-italii-po-futbolu/