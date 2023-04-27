"Кызыл-Жар" объявил о возвращении аргентинского полузащитника

Пабло Подио. Фото: instagram.com/fcqyzyljar/

Футбольный клуб "Кызыл-Жар" (Петропавловск) официально объявил о заключении контракта с аргентинским полузащитником Пабло Подио, сообщает пресс-служба команды.

Так, клуб сделал официальное заявление о возвращении Подио в команду. Также отмечается, что игрок в скором времени присоединится к составу.

Аргентинский полузащитник уже выступал за "Кызыл-Жар". За три сезона он провел 74 матча, в которых забил два гола. Также в его активе девять голевых пасов. Команду он покинул в 2022 году.

"Кызыл-Жар" в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу. После семи туров клуб набрал 19 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2018567-kyzyl-zhar-obyavil-o-vozvraschenii-argentinskogo-poluzaschitnika/