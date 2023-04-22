"Манчестер Сити" вышел в финал кубка Англии по футболу

Рияд Марез. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Футбольный клуб "Манчестер Сити" вышел в финал текущего розыгрыша кубка Англии, разгромив в полуфинале команду "Шеффилд Юнайтед" на стадионе "Уэмбли", передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. В составе победителей хет-трик оформил алжирский полузащитник Рияд Марез.

Тем самым "Манчестер Сити" получил путевку в финал Кубка Англии, где встретится с победителем пары "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" (матч состоится 23 апреля в 21:30 по времени Астаны).

Отметим, что "Ман Сити" является шестикратным обладателем Кубка Англии (1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2017853-manchester-siti-vyshel-v-final-kubka-anglii-po-futbolu/