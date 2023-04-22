Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Казахстан

Джанни Инфантино. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

По приглашению президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова с официальным визитом в Астану прибудет глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба КФФ.

Визит президента ФИФА запланирован на 3 мая.

Напомним, осенью прошлого года в Париже состоялась встреча Барменкулова и Инфантино, в рамках которой обсуждались общие вопросы популяризации футбола, систем подготовки, организации соревнований, а также улучшения футбольной инфраструктуры в Казахстане.

В ходе предстоящего визита главы футбольных федераций обсудят ряд вопросов по развитию деятельности ФИФА на территории Казахстана для проведения международных мероприятий, а также для улучшения взаимодействия между футбольными ассоциациями Центральной Азии.

Это будет первый визит Инфантино в качестве главы Международной федерации футбола в Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2017852-prezident-fifa-dzhanni-infantino-posetit-kazahstan/