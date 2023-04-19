"Реал" и "Милан" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

ФК "Реал Мадрид". Фото: Federico Titone/Anadolu Agency via Getty Images

Состоялись первые ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. По их итогам в полуфинал пробились испанский "Реал" и итальянский "Милан", передает NUR.KZ.

"Реал" в гостевом матче всухую обыграл лондонский "Челси". Дублем отметился нападающий мадридцев Родриго. Он отличился на 58 и на 80 минутах матча. Первая встреча команд также завершилась победой испанцев (2:0). Таким образом, в 1/2 финала уверенно прошел "Реал".

В итальянском дерби между "Миланом" и "Наполи" была зафиксирована ничья. У миланцев гол на 43 минуте забил Оливье Жиру. Виктор Осимхен сравнял на 93 минуте. В следующий раунд вышел "Милан" за счет победы в первой четвертьфинальной встрече, которая завершилась победой со счетом 1:0.

Добавим, что в ночь на 20 апреля определятся оставшиеся полуфиналисты ЛЧ. "Манчестер Сити" сыграет против "Баварии", а "Интер" сразится с "Бенфикой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2017309-real-i-milan-vyshli-v-polufinal-ligi-chempionov/