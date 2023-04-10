Команда "Казахтелекома" выбилась в Суперлигу КЛЛФ

Команда "Казахтелекома" по футзалу. Фото: АО "Казахтелеком"

Команда "Казахтелекома" заняла первое место в традиционном чемпионате столицы по футзалу среди любителей, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент коммуникаций компании.

Стартовавшие еще в середине января соревнования собрали в общей сложности более 70 команд от различных организаций, предприятий и государственных служб. По правилам чемпионат проводился в один круг по системе "каждый с каждым", а победителя определяли по сумме набранных очков.

Отметим, что все команды-участницы были разбиты по нескольким лигам и "телекомовцы" попали в лигу А, где первенство также оспаривали не менее сильные и серьезные команды Евразийской промышленной группы, нефтяной компании ENI и Казавтожола – всего 14 команд. В результате непростых, тяжелых матчей и набрав по итогам всех игр 28 очков, первое место заняла команда телеком-оператора, тем самым обеспечив себя выходов в Суперлигу.

"Считаю, что подобные игры позволяют не только защитить честь родной компании и популяризировать имя и бренд, но и являются еще одной возможностью укрепления командного и корпоративного духа сотрудников, потому что на поле мы все равны, вне зависимости от занимаемой должности. Кроме того, это хороший повод налаживать контакты с коллегами из других компаний. Нынешняя победа досталась нам нелегко, но это еще один стимул играть еще лучше, ведь впереди игры в суперлиге, а в перспективе и за границей", – отметил капитан команды "Казахтелекома" Нурболат Токсанбаев.

Чемпионат Астаны по футзалу среди любителей. Фото: АО "Казахтелеком"

Напомним, что чемпионат столицы по футзалу среди любителей данного вида спорта проходит регулярно и собирает не один десяток команд. В этот раз оспорить звание лучших на поле вышли порядка 70 команд, разделенных в десять лиг. Сами соревнования стартовали 15 января, а завершились на прошлой неделе.

"Борьба в каждом матче была достаточно жесткая, мы в таком составе играем уже не первый год и каждый член команды понимает друг друга с полуслова, выкладывается на все 100%, кроме того, ребята очень тонко чувствуют друг друга и хорошо видят поле и позицию каждого товарища. К тому же у нас всегда есть огромное желание выиграть, что является не менее важным и составной частью секрета победы", – говорит игрок команды "Казахтелекома" Али Сагатов.

Отметим, что Казахстанская лига любителей футбола ежегодно проводит турниры по футболу среди компаний Астаны и в других регионах страны для пропаганды здорового образа жизни, развития, и популяризации мини-футбола, а также привлечения молодежи к занятиям спортом. Сборная команда "Казахтелекома" является постоянным участником различных турниров по мини-футболу и не раз становилась победителем, занимая призовые места. В частности, только в прошлом году футбольная дружина крупнейшего телеком-оператора страны выиграла столичный турнир Qazaqstan Qyzmet Cup и стала серебряным призером республиканского чемпионата Qazaqstan Qyzmet Cup.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2016126-komanda-kazahtelekoma-vybilas-v-superligu-kllf/