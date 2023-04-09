Футбольные клубы Казахстана оштрафовали за поведение болельщиков

Футбол. Иллюстративное фото: pexels.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстана на состоявшемся заседании принял решение оштрафовать несколько футбольных клубов, передает официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

По итогам заседания приняты следующие решения:

Чемпионат Республики Казахстан

"Жетысу" – "Тобол"

За неподобающе поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Жетысу" наложить штраф в размере 100 МРП (345 000 тенге).

"Актобе" – "Кызылжар"

За нарушение статьи 15 Регламента чемпионата РК по футболу среди клубов премьер-лиги на 2023 год, выразившееся в срыве трансляции матча, а также за неподобающее поведение зрителей, выразившееся в использовании пиротехнических средств (файер) во время матча в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 100 МРП (345 000 тенге).

Кубок РК по футболу

"Туран" – "Елимай"

"За опасную грубую игру без возможности сыграть в мяч в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Елимай" Нарби М. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 1 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении двух игроков, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента ФК "Елимай" наложить штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

"Женис" – "Арыс"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Женис" наложить штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

За лишение соперника явной возможности забить гол в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Арыс" Сырбай М. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 26 марта 2023 года.

Срок оплаты всех штрафов – до 6 мая текущего года включительно.

Казахстанская федерация футбола, согласно информации на сайте, является руководящим органом футбола в Казахстане.

В 1992 году была создана Футбольная ассоциация Республики Казахстан путем реорганизации Советской республиканской ассоциации футбола Казахской ССР. В том же году она стала ассоциированным членом ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

В 2007 году уже была создана Федерация футбола Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2016051-futbolnye-kluby-kazahstana-oshtrafovali-za-povedenie-bolelschikov/