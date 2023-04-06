"Реал" разгромил "Барселону" и вышел в финал Кубка Испании

Крупной победой футбольного клуба "Реала" (Мадрид) над каталонской "Барселоной" завершился ответный полуфинальный матч Кубка Испании по футболу, передает NUR.KZ.
Встреча прошла на домашней арене "Барселоны". Она завершилась со счетом 4:0 в пользу мадридцев. Первый тайм прошел на равных. Однако в его концовке "Реалу" удалось выйти вперед. Отличился Винисиус Жуниор.
Во втором тайме солировал "Реал". Героем же матча стал Карим Бензема. Французский нападающий оформил хет-трик: на 50-й, 58-й и 81-й минутах.
Первый полуфинал завершился победой "Барселоны" со счетом 1:0. Таким образом, в финал Кубка Испании по сумме двух встреч прошел "Реал". В главном матче мадридцам будет противостоять "Осасуна".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2015666-real-razgromil-barselonu-i-vyshel-v-final-kubka-ispanii/