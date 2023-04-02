"Астана" победила "Ордабасы" в матче КПЛ

Матч "Астана" - "Ордабасы". Фото: instagram.com/fca.astana/

Футбольный клуб "Астана" одержал победу над шымкентским "Ордабасы". Встреча прошла в Астане в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Игра завершилась победой столичной команды со счетом 2:0. "Астана" вышла вперед на 64-й минуте. Отличился Марин Томасов.

Через восемь минут астанчане удвоили преимущество. Мамаду Мбодж из "Ордабасы" поразил собственные ворота.

Результат данного матча повлиял на положение столичной команды в турнирной таблице. "Астана" переместилась с восьмого места на пятое, имея в активе девять очков. "Ордабасы" в свою очередь удержался на третьей позиции. У шымкентцев также после четырех матчей девять очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2015084-astana-pobedila-ordabasy-v-matche-kpl/