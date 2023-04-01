ФК "Кайрат" во второй раз сыграл вничью в КПЛ

ФК "Кайрат". Фото: ФК "Кайрат"

В Караганде состоялся матч четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу между местным "Шахтером" и алматинским "Кайратом". Команды сыграли вничью, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Карагандинцы вышли вперед на 75-й минуте игры. Отличился полузащитник Рохер Каньяс открыл счет. На 86-й "Кайрат" вернул равенство. Кампо Мина Франциско отметился автоголом.

Таким образом, алматинская команда во второй раз в нынешнем розыгрыше КПЛ сыграла вничью. У клуба восемь очков и пятое место в турнирной таблице.

"Шахтер" в свою очередь набрал первое очко в четырех матчах. Он находится на 11 месте. Лидирует же "Актобе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2015027-fk-kayrat-vo-vtoroy-raz-sygral-vnichyu-v-kpl/