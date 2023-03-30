ФК "Кайрат" подписал контракт с казахстанским защитником

Микаэль Аскаров. Фото: fckairat.com

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" официально объявил о подписании контракта с защитником из Казахстана Микаэлем Аскаровым, передает NUR.KZ со ссылкой на fckairat.com.

"Футбольный клуб "Кайрат" заключил контракт с 20-летним защитником Микаэлем Аскаровым.

Соглашение подписано до конца 2024 года. Отметим, что в этом сезоне Аскаров на правах аренды будет выступать за "Экибастуз".

Микаэль Аскаров является воспитанником стамбульского "Фенербахче". Также выступал за турецкий клуб "Адана Демирспор",- говорится в сообщении команды.

Алматинский клуб в нынешнем розыгрыше чемпионата Казахстана по футболу в трех матчах набрал семь очков. Команда в данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице. Следующий матч "Кайрат" проведет 1 апреля в гостях против карагандинского "Шахтера".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2014774-fk-kayrat-podpisal-kontrakt-s-kazahstanskim-zaschitnikom/