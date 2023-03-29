ФК "Тобол" усилился сербским полузащитником

Иван Рогач. Фото: ФК "Акрон"

Футбольный клуб "Тобол" официально объявил о подписании контракта с полузащитником из Сербии Иваном Рогачем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Контракт с сербским легионером рассчитан на один год. Воспитанник "Црвены Звезды" на протяжении почти всей профессиональной карьеры выступал за клубы Суперлиги и первой лиги своей страны. Зимой 2014 года на правах свободного агента подписал контракт с украинской "Волынью". В феврале 2015 года перешел в "Войводину".

2021 году пополнил состав тольяттинского "Акрона" и почти два сезона в составе команды Иван принял участие в 48-и матчах Первой Лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Рогач - достаточно универсальный игрок, который может сыграть как в центре полузащиты, так и на любом из флангов защиты. Тем не менее, чаще всего он появляется на позиции опорного полузащитника",- говорится в сообщении клуба.

Добавим, что "Тобол" в текущем сезоне чемпионата Казахстана по футболу в трех матчах набрал девять очков и в данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2014607-fk-tobol-usililsya-serbskim-poluzaschitnikom/