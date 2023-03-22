Асхат Тагыберген: К матчу против сборной Словении готовы на сто процентов

Асхат Тагыберген. Фото: kff.kz

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген прокомментировал предстоящий матч против команды Словении в рамках квалификации Евро-2024, сообщает пресс-служба КФФ.

– Поздравляю всех с Наурызом! К завтрашней игре готовы на сто процентов. Несколько ребят приехали лишь недавно, те, кто играет в зарубежных чемпионатах. Не будем бежать впереди поезда, увидим все завтра.

– Капитан сборной Словении Ян Облак уже играл в Астане семь с половиной лет назад. Наши противники редко пропускают голы.

– Если вопрос по тактике, то он должен быть задан тренеру. Без голов мы не сможем победить. Мы должны помогать Аймбетову и другим игрокам, чтобы забить и огорчить Облака.

– Какая атмосфера в раздевалке?

– Конечно, когда собираемся в составе сборной, то вне зависимости от наших клубов мы становимся одной семьей. Играем ради всей страны. Атмосфера в команде у нас великолепная.

Напомним, что матч между Казахстаном и Словенией состоится 23 марта на стадионе "Астана Арена". Встреча начнется в 21:00 по местному времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2013791-ashat-tagybergen-k-matchu-protiv-sbornoy-slovenii-gotovy-na-sto-protsentov/