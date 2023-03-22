Магомед Адиев о матче против Словении: Мы выстроили определенные тактические моменты

Магомед Адиев. Фото: azerisport.com

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев на предматчевой пресс-конференции рассказал о предстоящем матче с командой Словении в рамках квалификации Евро-2024, сообщает пресс-служба КФФ.

Напомним, что матч между Казахстаном и Словенией состоится 23 марта на стадионе "Астана Арена". Встреча начнется в 21:00 по местному времени.

– Поздравляю всех мусульман с наступающим месяцем Рамадан! Мы выполнили тот запланированный микроцикл подготовки. Вороговский, Алип, Зайнутдинов и Скворцов только позавчера к нам присоединились и не участвовали в тренировочном процессе в полной мере. Что касается игры, мы понимаем, что и Словения, и Дания являются серьезными соперниками. Мы выстроили определенные тактические моменты по завтрашней игре. Надеюсь, что мы правильно оценили все. Результат покажет, были ли мы правы.

– Есть ли травмированные в команде? Как состояние тех футболистов, кто не играл в последних играх?

– Вы правы, что у нас есть группа игроков, которые получают не так много игрового времени, как нам бы хотелось. Но это только наше видение, а в клубах есть квалифицированные тренеры, и игроки где-то могут проигрывать конкуренцию. Ситуация такая, какая она есть. Мы должны ориентироваться на плюсы, находить их и за счет них выстраивать командную игру. Что касается Быстрова, у него была операция, реабилитация, он все преодолел, однако игрового времени ему не достает.

– Будут ли игроки придерживаться поста Рамадан во время матчей?

– Да, конечно. Точный список игроков я не могу дать, завтра только первый день. После игры мы будем знать, сколько человек у нас держат пост. Даже если перед игрой ребята будут держать пост, я не вижу в этом проблемы. Потому что первые дни, как правило, организму не доставляют никаких проблем. Понятно, когда у тебя много игр и пост близится к концу, то чувствуется истощение. Я этим сталкивался часто, когда работал в кавказских командах. Здесь нужно это просто адаптировать, снижать нагрузки, выбирать благоприятные часы для тренировочного процесса. Я не вижу проблем, и хочу, чтобы мои ребята держали пост.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2013790-magomed-adiev-o-matche-protiv-slovenii-my-vystroili-opredelennye-takticheskie-momenty/