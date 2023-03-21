Килиан Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции по футболу

Килиан Мбаппе. Фото: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images

24-летний нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе назначен новым капитаном национальной команды, сообщает издание L’Equipe.

По информации источника, тренер национальной команды Дидье Дешам принял решение о том, что 24-летний игрок стал новым капитаном.

Напомним, что после чемпионата мира-2022 в Катаре карьеру в сборной завершил 36-летний голкипер Уго Льорис, который долгое время был капитаном национальной команды.

Килиан Мбаппе за сборную Франции провел 66 матчей, в которых забил 36 голов. В составе команды он выиграл чемпионат мира в 2018 году в России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2013739-kilian-mbappe-stal-novym-kapitanom-sbornoy-frantsii-po-futbolu/